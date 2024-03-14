Игнашевич остался недоволен реализацией моментов в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Довольны ли вы тем, как выглядела ваша команда? Все ли задуманное удалось реализовать?

- Да, конечно, мы очень довольны. Хочу поздравить ребят. Конечно, хотелось бы, чтобы то количество позиционных атак, что у нас было, мы доводили до забитого мяча. Мы забили гол со стандарта и хорошо играли, работали. Поэтому я их отдельно поздравляю, поздравляю болельщиков «Балтики», всех, кто верил и верит в команду, с этой победой. Потому что я считаю, что она заслуженная.

- Замена центрального защитника в перерыве с чем была связана?

- Повреждение.

- Данила Козлов, который забил и побежал к вам праздновать, в послематчевой интервью сказал, что хотел показать руководству и болельщикам единение футболистов и главного тренера. Для вас это особый момент?

- Я просто рад за Даню, что он хорошо проявляет себя на этом уровне. Он великолепно провел последнюю тренировочную неделю перед матчем с «Оренбургом», он заслуженно получил место в старте и провел хороший матч. Сегодня он снова в старте, и снова хороший матч. Он на правильном пути, желаю ему удачи.

- С этой победой все проблемы «Балтики» остаются позади?

- У нас сейчас пауза, мы отдохнем и будем готовиться к чемпионату.