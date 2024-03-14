Игнашевич: «Победили благодаря нашему характеру»

Сергей Игнашевич, главный тренер калининградской «Балтики» прокомментировал успех его команды в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. По сумме двух матчей балтийцы прошли «Локомотив», в первой игре в ноябре команды сыграли в боевую ничью (2:2), а в игре, что состоялась в четверг, 14 марта в менее насыщенную ничью – 1:1. В серии пенальти удачливее оказались балтийцы.

«Мы не в том состоянии, когда нужно настраивать команду. Все ребята и так достаточно заряжены. «Локомотив» — серьезный соперник. Мы победили за счет характера», - говорит Игнашевич телеканалу «Матч ТВ», добавив, что у его команды большой футбольный потенциал.

Эта победа, пусть и не в основное время, стала первой для «Балтики» с 31 октября 2023 года.