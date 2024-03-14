Дзюба и Пиняев не забили пенальти, и «Балтика» пробилась в полуфинал Кубка России

«Локомотив» открыл счёт в матче с «Балтикой», но не смог удержать победу. Основное время завершилось миром, и всё решала серия пенальти, в которой решающими оказались промахи Дзюбы и Пиняева.

В четверг завершалась стадия 1/4 финала Кубка России в «Пути РПЛ». В Москве победителя пары определяли «Локомотива» и «Балтика», в прошлом году в первом матче сыграв в Калининграде вничью 2:2:

Уже в дебюте гости едва не открыли счёт. Последовал длинный заброс на ход Лисаковичу, которого успел в последний момент опередить Лантратов. Затем он уже успел принять удар соперника на себя. Ответ хозяев оказался голевым. Дзюба сбросил мяч Глушенкову, тот покатил его в штрафную на ход Тикнизяну, который пальнул точно в дальний угол, выведя свою команду вперёд по сумме двух поединков.

«Балтика» пыталась прибавить после пропущенного мяча и совершила несколько подходов к чужим воротам, но голевых моментов калининградцам создавать не удавалось. «Железнодорожники» спокойно оборонялись, а сами при этом почти в контратаки не бегали. За десять минут до перерыва гости были близки к тому, чтобы сравнять результат. Фернандес получил мяч на левом краю штрафной и бил в ближний угол, но Лантратов выручил свою команду.

Под занавес тайма Жемалетдинов ворвался в штрафную после передачи Глушенкова и пробил низом, но Латышонок ворота спас. На этом команды ушли на перерыв. Уже в начале второй половины гости отыгрались. Фернандес навесил с углового, Митай неудачно срезал мяч в сторону угла собственных ворот, и Козлов с близкого расстояния не промахнулся.

«Железнодорожники» постарались прибавить и пару раз подошли к воротам соперника, но попытка калининградцев была опаснее. Вскоре Лисакович завершал атаку с правого угла штрафной, но Лантратов выручил свою команду. Обе команды пытались что-то создать в атаке, но голевых моментов больше не создавали. Лишь в компенсированное время Самошников здорово вбросил мяч из аута, Дзюба сбросил его на Миранчука, который пальнул метров с четырнадцати, но Латышонок выручил свою команду. В итоге основное время так и завершилось вничью. В итоге победитель пары определялся в серии пенальти.

Миранчук, Жиров и Сулейманов свои удары реализовали, а вот Капленко попал в перекладину. После этого точно пробили Баринов, Бистрович, Ненахов и Кузьмин. Решающий удар в составе хозяев принялся бить Дзюба, но пальнул в перекладину, сравняв счёт по промахам, а точнее попаданиям в каркас. Фамайе же был точен, и серия пошла до первого промаха. После этого точными ударами обменялись Ньямси и Андраде, а также Морозов и Козлов. Промахнулся же Пиняев, чью попытку Латышонок парировал. Луна же пробил в цель и принес своей команде победу.

Таким образом, «Балтика» теперь сыграет в полуфинале «Пути РПЛ». В свою очередь «Локомотив» отправляется в «Путь регионов», где сыграет в гостях против кого-то из соперников. Обе команды узнают своих соперников пятницу, когда состоится жеребьёвка следующих стадий Кубка России в обеих половинах плей-офф.