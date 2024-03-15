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Григорян: «Дзюба относится к той породе игроков, у которых самые крепкие «фаберже»

15 Марта 2024 • 18:54 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Балтика

Известный российский тренер Александр Григорян поделился мнением о том, что нападающий «железнодорожников» Артём Дзюба не реализовал одиннадцатиметровый удар в серии послематчевых пенальти в матче Кубка России Пути РПЛ с «Балтикой».

Напомним, что встреча между командами в основное и дополнительное время завершилась со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказался калининградский клуб – 7:6.  К слову, первая игра закончилась вничью (2:2), поэтому «Балтика» пробилась в полуфинал турнира.

«Он очень талантлив. Однако, всегда важен вопрос характера. Учитывая как Андрей в игре иногда пробуксовывает и не выдерживает конкуренцию — есть похоже, в этом смысле проблемт»,- цитирует специалиста Евро-футбол.ру.

 

 

 

 

 

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