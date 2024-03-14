«Балтика» прервала серию без побед из восьми официальных матчей

Калининградская «Балтика» вечером четверга смогла победить в Москве в рамках Кубка России, пусть и не в основное время. Балтийцы оказались сильнее «Локомотива» в серии пенальти, основное же время матча завершилось ничьей (1:1).

Таким образом, «Балтика» победила впервые с 31 октября. В тот октябрьский день балтийцы побеждали в последний раз, это была игра группового этапа Кубка России с «Ахматом» (4:1). С тех пор «Балтика» не выигрывала на протяжении восьми матчей кряду, если брать и матчи РПЛ, и матчи Кубка России.

Больше подробностей о победном вечере «Балтики» - в нашем традиционном отчёте.