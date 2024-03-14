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Кубок России

«Не фартануло, бывает»: Сулейманов поддержал Дзюбу после незабитого пенальти

14 Марта 2024 • 22:20 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Балтика

Форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов отреагировал на то, что нападающий московского клуба Артём Дзюба не реализовал одиннадцатиметровый удар в серии послематчевых пенальти в матче Кубка России Пути РПЛ с «Балтикой».

«Дзюбу поддержали. Он опытный игрок, понимает, что пенальти — это лотерея. Не фартануло, бывает. Он провёл весь матч на поле, подустал», — приводит слова футболиста «железнодорожников» издание «СЭ».

Напомним, что встреча между командами в основное и дополнительное время завершилась со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказался калининградский клуб – 7:6.

 К слову, первая игра закончилась вничью (2:2), поэтому «Балтика» пробилась в полуфинал турнира.


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