«Не фартануло, бывает»: Сулейманов поддержал Дзюбу после незабитого пенальти

Форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов отреагировал на то, что нападающий московского клуба Артём Дзюба не реализовал одиннадцатиметровый удар в серии послематчевых пенальти в матче Кубка России Пути РПЛ с «Балтикой».

«Дзюбу поддержали. Он опытный игрок, понимает, что пенальти — это лотерея. Не фартануло, бывает. Он провёл весь матч на поле, подустал», — приводит слова футболиста «железнодорожников» издание «СЭ».

Напомним, что встреча между командами в основное и дополнительное время завершилась со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказался калининградский клуб – 7:6.

К слову, первая игра закончилась вничью (2:2), поэтому «Балтика» пробилась в полуфинал турнира.