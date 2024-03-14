Игнашевич: «Пусть мы не совсем вылетаем в случае поражения, но состояние боевое у ребят»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Очень эмоциональный и насыщенный матч был несколько дней назад. Как за это время удалось перезагрузить команду на новую игру?

- Это другой турнир. Перезагружать никого не надо было. Входим в сезон. Понятно, что не исключены потери. Обидное поражение было против «Оренбурга». Мы перевернули страницу и сейчас готовимся к «Локомотиву».

- Всего лишь два изменения по сравнению с матчем чемпионата. Обычно ротация у команд на Кубок бывает гораздо чаще. Тем более, прошло всего лишь несколько дней. Почему у вас сегодня так?

- Это уже не кубковая стадия, это уже по сути такой плей-офф. Пусть мы не совсем вылетаем в случае поражения, но состояние боевое у ребят. Мы только входим в сезон, три дня между матчами, плюс сейчас пауза будет после Кубка, поэтому ротация сейчас не такая большая, как была.

- Смена нападающего - это реакция на игру Фамейе против «Оренбурга», или дело в чем-то другом?

- Нет, Лисакович набрал хорошую форму. Сегодня Лисакович, и Фамейе тоже выйдет на поле.