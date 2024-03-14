Козлов – самый молодой автор гола «Балтики» в Кубке России

Данила Козлов, молодой полузащитник калининградской «Балтики» вошёл в историю своего команды. Как сообщает «Цифроскоп», Козлов – отныне самый молодой автор гола в Кубке России в истории балтийцев.

Так, на момент сегодняшнего гола в ворота московского «Локомотива» Козлову – всего 19 лет и 55 дней. Он оформил его во втором тайме матча. Будучи моложе него в составе «Балтики» в Кубке не забивал никто.

Напомним, что после гола Козлова в игре «Локо» и «Балтики» установилось шаткое равенство – 1:1. Следить за концовкой игры и возможной серией пенальти можно в текстовой трансляции на нашем портале.