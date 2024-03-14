Галактионов рассказал о травме Тикнизяна

Вечером в игре Кубка России Пути РПЛ между московским «Локомотивом» и калининградской «Балтикой» травмировался один из ключевых игроков «железнодорожников» - Наир Тикнизян. Автор гола «Локо» в первом тайме был заменён в тайме втором на Антона Миранчука.

Михаил Галактионов, главный тренер «железнодорожников» рассказал подробнее о травме одного из своих ведущих игроков.

«Замена связана с повреждением задней поверхности бедра. Наир поехал на МРТ. Насколько серьезная травма, будет известно сегодня вечером — завтра утром», - говорит Галактионов телеканалу «Матч ТВ».

Больше подробностей о том, как «Балтика» выбила «Локомотив» из Пути РПЛ в Путь регионов – в нашем отчёте.