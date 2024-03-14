Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Балтика» отыгралась в матче с «Локомотивом»

14 Марта 2024 • 19:16 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Балтика
окончен после пенальти

«Локомотив» принимает «Балтику» в ответном кубковом матче Пути РПЛ. Быстрый гол Наира Тикнизяна позволил «железнодорожникам» выиграть первый тайм, но уже в начале второго отличился соперник. На 53-й минуте угловой с левого фланга у гостей. У линии вратарской Марио Митай не смог далеко отбить мяч, выпрыгнув выше всех, в итоге дальнюю штангу практически в упор замкнул Данила Козлов.

На табло 1:1, равенство в этой паре и по сумме двух матчей, ведь прошлой осенью в Калининграде команды сыграли 2:2. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Балтика

Новости по матчу

Сегодня, 14 Марта
20:15
Дзюба и Пиняев не забили пенальти, и «Балтика» пробилась в полуфинал Кубка России
19:43
Козлов – самый молодой автор гола «Балтики» в Кубке России
18:14
«Локомотив» быстро повёл в матче с «Балтикой»
18:10
Игнашевич: «Пусть мы не совсем вылетаем в случае поражения, но состояние боевое у ребят»
18:05
Галактионов: «Самое главное - спокойствие, никакого не было нагнетания и нет»
17:30
«Локомотив» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
17:02
Дзюба — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Балтикой»
02:08
Локомотив - Балтика: где смотреть прямую трансляцию онлайн
13 Марта
15:23
Ставка и прогноз на матч Локомотив — Балтика Кубка России — 14 марта 2024
13:04
Прогноз на точный счёт матча Локомотив — Балтика Кубка России — 14 марта 2024
11 Марта
13:31
Назначен судья на матч «Зенит» - «Динамо»
11:20
Тикнизян — о Ньямси и Хамуличе: «Не увидел особой разницы между ними и россиянами»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть за «Реал» В «Спартак» едет новый тренер: Кто такой Артур Жорже, которого связывают с клубом ​«Реал» хочет продать форварда за 120 млн евро – три клуба проявляют интерес «Барселона» хочет купить нападающего «Ливерпуля», оценённого в 140 млн евро Осадил Галицкого и выгнал гендиректора: Появилась информация о проблемах Ивича в «Краснодаре» «Краснодар» получил первый отказ от российского тренера ​Беллингем обратился к фанатам «Реала» «Аль-Хиляль» установил рекорд мирового футбола ​«Пора Роналду искать новую команду» – пользователи соцсетей о вылете «Аль-Насра» из Лиги чемпионов АФК «Реал» предложил своего футболиста «Манчестер Юнайтед»
Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера» Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю
Спортивные новости
Селиваненко прокомментировал поражение Касаткиной на турнире в Индиан-Уэллсе Канарейкин назвал самые интересные пары второго раунда плей-офф КХЛ Экс-теннисист Чесноков жёстко раскритиковал новый лозунг Олимпиады Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Канарейкин высказался о возможных отставках в ЦСКА и «Ак Барсе» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Сочи Сочи
1
1
3.60 3.30 2.00
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Оренбург Оренбург
3
1
1.70 3.70 5.00
Видео
Окончен после пенальти
Локомотив Москва Локомотив Москва
Балтика Балтика
1
1
1.82 3.50 4.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Марта
20:18 · Кубок России
Зиньковский: «Нас взбодрил пропущенный гол, пришлось дополнительные ресурсы включать и забивать»
20:11 · Кубок России
Определись все команды, продолжающие путь в Кубке России
20:11 · Кубок России
Хлусевич: «Больше стали бежать вперед, больше агрессии, поэтому стало получаться»
19:54 · Кубок России
Игру «Спартака» и «Оренбурга» посетили чуть более 10 тысяч человек
19:43 · Кубок России
Козлов – самый молодой автор гола «Балтики» в Кубке России
19:43 · Кубок России
«Спартак» потерял Мозеса
19:34 · Кубок России
Бабич исправился за автогол и забил третий мяч в ворота «Оренбурга»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Тикнизяна заменили из-за травмы в матче Кубка России
19:30 · Кубок России
«Спартак» уже ведёт в матче с «Оренбургом»
19:16 · Кубок России
«Балтика» отыгралась в матче с «Локомотивом»
19:01 · Кубок России
Соболев – автор первого гола «Спартака» в 2024 году
18:54 · Кубок России
«Спартак» не смог обыграть «Оренбург» в первом тайме
18:53 · Кубок России
Президент ФНЛ поздравил «СКА-Хабаровск» с успехом в Кубке России
18:44 · Кубок России
Соболев при помощи вратаря сравнял счёт в матче «Спартак» - «Оренбург»
18:39 · Россия. Премьер-лига
Роберт Морено заявил, что у «Сочи» не было цели выиграть в Кубке России
Все новости