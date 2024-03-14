«Балтика» отыгралась в матче с «Локомотивом»

«Локомотив» принимает «Балтику» в ответном кубковом матче Пути РПЛ. Быстрый гол Наира Тикнизяна позволил «железнодорожникам» выиграть первый тайм, но уже в начале второго отличился соперник. На 53-й минуте угловой с левого фланга у гостей. У линии вратарской Марио Митай не смог далеко отбить мяч, выпрыгнув выше всех, в итоге дальнюю штангу практически в упор замкнул Данила Козлов.

На табло 1:1, равенство в этой паре и по сумме двух матчей, ведь прошлой осенью в Калининграде команды сыграли 2:2. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.