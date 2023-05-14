Пенальти, реализованный Акбашевым, стал 88-м в этом чемпионате - это рекорд в чемпионатах России

Завершился матча 27-го тура Российской премьер-лиги между воронежским «Факелом» и футбольным клубом «Пари НН».

Победу с минимальным преимуществом в счёте 1:0 одержали подопечные Вадима Евсеева благодаря забитому пенальти в исполнении полузащитника Романа Акбашева на 67-й минуте.

Таким образом, этот реализованный удар с 11-метровой отметки стал 88-м в текущем сезоне РПЛ, что является новым сезонным рекордом в чемпионатах России, об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Благодаря победе воронежский клуб смог выбраться из зоны стыковых игр, опережая «Крылья Советов» на один балл.