«Факел» реализовал пенальти в матче с «Пари НН» и может уйти из зоны стыков

В 27-м туре Премьер-лиги «Факел» и «Пари НН» бьются за жизненно важные очки. Первый гол был забит лишь на экваторе второго тайма. Момо Янсане не по правилам сыграл в своей штрафной против Евгения Морозова, это пенальти. К мячу подошёл Роман Акбашев и низом пробил в правый угол ворот, а голкипер не угадал направление удара.

На данный момент «Факел» близок к третьей победе подряд, она позволяет коллективу из Воронежа покинуть зону стыковых матчей. Соперник - 14-й. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.