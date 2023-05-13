Игрок «Факела» Акбашев: «В матче с «Пари НН» нам обязательно надо побеждать»

Полузащитник «Факела» Роман Акбашев поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ против «Пари НН».

Отметим, что команды являются соседями по турнирной таблице. После 26 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Факел» занимает 13-е место и опережает 14-й «Пари НН» на одно очко.

«В матче с «Пари НН» нам обязательно надо побеждать, тем более, будем играть при своих болельщиках», — цитирует Акбашева «Матч ТВ».

Матч «Факел» — «Пари НН» состоится завтра, 14 мая. Начало — в 19:00 по московскому времени. Напомним, очная встреча этих команд в первом круге завершилась победой нижегородцев со счётом 3:1.