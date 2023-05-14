Юран: «Я не комплектовал команду, поэтому есть изменения в атаке»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

- Четыре изменения в стартовом составе по сравнению с прошлым матчем с «Уралом». С чем они связаны?

- У нас большая команда, даю шанс каждому, поэтому исходя из тренировочного процесса. У нас практически все парни выходили в старте и на замены, то есть, это показывает то, что все должны готовиться, и в последний день накануне матча я принимаю решение. Поэтому есть шанс у других.

- «Пари НН» в последних двух матчах не забивает голы. Игра в атаке вас как тренера беспокоит больше всего?

- Я не комплектовал команду, поэтому начнем с этого. То, что есть проблемы в атаке, поэтому есть изменения. У нас в предыдущем матче начинали Сулейманов и Эдгар Севикян. Сейчас начинают у нас Яковлев и Момо. Это вообще как бы на сборах делается, ищется связка впереди, которая будет эффективно играть, но приходится по ходу, из-за этого есть изменения.

- Сегодня «Крылья» сыграли свой матч с «Локомотивом». У вас есть шанс в случае победы сегодня вылезти из зоны стыков. Это дополнительная мотивация для вашей команды?

- Мы не смотрим в турнирную таблицу. Как сыграли?

- 1:1.

- Мы не смотрим. Когда я пришел в команду, одно из требований было не смотреть. Мы каждый матч должны выходить на максимуме, брать очки. В конце после последнего матча в чемпионате мы посмотрим, где находимся. В каждом матче должны быть самоотдача, желание выгрызать, как говорится, очки, поэтому у нас не стоит такая задача, что сейчас сыграла команда вничью, и у нас есть шанс. У нас всегда есть шанс. Поэтому нужно их использовать.