Канчельскис: «Переживаю за «Пари НН», борются в каждом матче»

Российский футбольный эксперт Андрей Канчельскис вновь обратил внимание на ситуацию внизу турнирной таблицы РПЛ. И отметил клубы, за которые в текущем сезоне больше всех переживает – это «Пари НН» и московское «Торпедо».

«Я переживаю за «Пари НН» - клуб денег никогда не имел, но они в каждой игре сражаются. Каждый матч у них – сражение. Там живут хорошие люди, команда бойцовская», - делится Канчельскис с «Чемпионатом».

Что касается «Торпедо», то Канчельскису просто грустно от того факта, что команда с большим именем замыкает турнирную таблицу чемпионата России.

Напомним, «Пари НН» отрывается от зоны вылета на шесть очков и занимает 14 место в турнирной таблице. «Торпедо» замыкает чемпионат России, идя на 16-м месте. У клуба лишь 13 очков после 26 сыгранных туров.

Ранее Канчельскис назвал команду, которую, в случае её вылета из РПЛ, ему будет не жалко.