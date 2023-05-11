Руслан Нигматуллин заявил, что будет переживать за «Факел» Евсеева

Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин рассказал, что в оставшихся турах чемпионата России будет сопереживать воронежскому «Факелу». Недавно этот клуб возглавил Вадим Евсеев – в первом же матче после его прихода воронежцы обыграли «Ростова» из лидирующей группы на его поле – 2:0.

«Буду в следующих турах болеть за Вадима и его команду. Хочется, чтобы воронежцы остались в РПЛ», - цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Экс-вратарь добавил, что в зоне стыковых матчей по итогам сезона он видит «Пари НН» и самарские «Крылья Советов».

«В последнее время «Крылья» выступают уж очень слабо», - пояснил Нигматуллин.

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