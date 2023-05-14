Евсеев: «Я не считаю, что в прошлых матчах команда «Факел» играла вторым номером»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- У вас победы в двух выездных матчах. Там «Факелу» приходилось играть вторым номером, потому что соперник больше владел мячом. Сегодня прямой конкурент, домашняя игра. Как изменится рисунок игры вашей команды?

- Я не считаю, что команда «Факел» играла вторым номером, что одну игру, что другую. Всё диктует игра.

- Но сегодня «Факел» готов играть первым номером и диктовать условия на поле?

- Игра покажет. Мы можем только предполагать, как будет развиваться игра. Мы готовились и к атакующим действиям, и к оборонительным, и к переходным фазам. Поэтому соперник очень сложный. Сами видите, концовка сезона, и каждый хочет набирать очки.

- По составу - в прошлом матче играл Кирилл Суслов, команда сыграла на ноль. Сегодня выходит Игорь Калинин, который пропускал матч из-за перебора желтых карточек. Объясните свой выбор.

- В предыдущем матче с «Динамо» тоже играл Калинин, тоже сыграли на ноль.

- То есть, игра Суслова не убедила, что он должен быть в старте?

- Вы сами задаете вопросы и сами отвечаете. Я вам уже ответил на вопрос. Калинин играл с «Динамо», команда сыграла на ноль.