Альшин рассказал о настрое «Факела» на матч с «Пари НН»

Один из лидеров воронежского «Факела» Ильнур Альшин порассуждал о настрое своей команды перед битвой против «Пари НН» в рамках 27 тура РПЛ. Игра прямых конкурентов намечена на 14 мая.

«Это будет очень принципиальная игра для нас, настроимся на неё также, как в прошлом туре настраивались и на «Ростов», - заявил Альшин «Матч ТВ».

Напомним, что в прошлом туре в первом матче после прихода на тренерский мостик Вадима Евсеева «Факелу» удалось победить «Ростов» – 2:0. Благодаря победе воронежцы поднялись на 13-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. А «Пари НН» опустился на 14-ю строчку, имея всего 23 очка в активе.

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