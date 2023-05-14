Пенальти, удаление, драма с ВАРом и рывок вперёд: «Факел» Евсеева обыграл «Пари НН» в лобовом матче и покинул зону стыков

В 27-м туре Российской премьер-лиги друг с другом сражались представители зоны стыков «Факел» и «Пари НН».

Воронежская и нижегородская команды должны быть благодарны «Химкам» и «Торпедо» за то, что те уверенно обосновались на двух последних местах таблицы. «Автозаводцы» точно уже вылетели в Первую лигу, химчане находятся на грани этого. Соответственно, «Факел» и «Пари НН» ведут на данный момент борьбу за непопадание в переходные матчи, о прямом вылете уже не особо думая.

«Химки» накануне набрали одно очко против «Спартака» и мизерно приблизились к «Факелу» на расстояние шести очков, а к «Пари НН» – пяти. За несколько часов до очного матча воронежцев и нижегородцев состоялась встреча «Крыльев Советов» и «Локомотива». Там был зафиксирован ничейный результат, и это значило, что самарцы опередили «Факел» на два очка, а «Пари НН» – на три.

Интересно отметить, что команды вышли на отчётный матч в редком сочетании футбольной формы. У «Факела» были синие футболки и гетры плюс белые трусы, тогда как игроки «Пари НН» появились на газоне в голубых футболках и гетрах, а также в тёмно-синих трусах. То есть получилось такое своеобразное разделение сине-бело-голубых цветов на две команды.

На двадцатой минуте опасный момент имел «Факел». Миронов с правого фланга по диагонали забросил мяч в чужую штрафную, где Гоцук опередил Аппаева, но одновременно выполнил скидку аккурат для Гонгадзе. Впрочем, повезло в данной ситуации волжанам, поскольку Георгий не наладил прицел и нанёс удар значительно выше перекладины.

В целом первый тайм получился невзыскательным. Больше ничего острого команды до наступления перерыва не сообразили. Оставили, как говорится, выяснение отношений на второй тайм. При этом стремиться к победе должны были и те, и другие – чтобы не на словах, а на деле решать задачу по поднятию себя вверх из зоны переходных матчей.

Вторая половина встречи началась с позиционных атак «Пари НН», однако гол через какое-то время был забит именно в ворота волжского клуба. На 64-й минуте Морозов в правой зоне чужой штрафной площади прокинул себе мяч вперёд, а Янсане поставил ему подножку. ВАР подтвердил верность назначения пенальти, и Акбашев с одиннадцатиметрового поразил правый угол, тогда как Нигматуллин кинулся в противоположный.

Счёт открылся в пользу хозяев, которые остались в меньшинстве в скором времени. Недавно вышедший на замену Марков за несколько минут наработал на две жёлтые карточки и отправился отдыхать заранее. Если бы Акбашев оформил дубль дальним ударом, наверняка всё было бы уже решено, однако Нигматуллин сделал сэйв. А так пришлось ещё поволноваться болельщикам «Факела».

Подачу Александрова замыкал Рыбчинский – получилось выше створа. В другом эпизоде Свинов выпустил мяч из рук, а Гоцук пробил с разворота, и Морозов вынес мяч с ленточки. На последних минутах «Пари НН» получил в свою пользу пенальти. Гоцук упал в чужой штрафной, когда по его ноге вроде ударил Якимов. После просмотра видеоповтора главный арбитр Сергей Иванов отменил одиннадцатиметровый. Наверное, он счёл контакт футболистов незначительным.

Вот такая получилась драма на Центральном стадионе профсоюзов. Один пенальти забитый, другой отменённый, плюс ещё красная карточка. Сохранилась-таки победа у воронежского клуба, ставшая для него третьей подряд. Благодаря этому «Факел» покидает зону стыков, набирая 27 очков. У «Крыльев Советов» 26 баллов, а у «Пари НН» – 23.

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Кирилл Иванцов