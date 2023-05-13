Защитник «Пари НН» Гоцук: «Думаю, нам по силам покинуть зону стыков»

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук выразил уверенность в том, что нижегородской команде по силам покинуть зону стыковых матчей.

Напомним, после 26 туров РПЛ «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице. От спасительной 12-й строчки подопечных Сергея Юрана отделяют два очка. До конца турнира командам осталось провести по четыре игры.

«Впереди есть матчи. Хотели большего. Четыре встречи, 12 очков в розыгрыше — думаю, нам по силам покинуть зону стыков», — приводит слова Гоцука «Матч ТВ».

Свой ближайший матч «Пари НН» проведёт завтра, 14 мая, против воронежского «Факела». Начало — в 19:00 по московскому времени.