«Факел» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 27-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Факел» и «Пари НН».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Факел - Пари НН
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Протокол игры
Свинов Илья•Морозов Евгений•Калинин Игорь•Божин Сергей•Альшин Ильнур•Брахими Мохамед•Мендель Андрей•Акбашев Роман•Якимов Вячеслав•Аппаев Хызыр•Гонгадзе Георгий
Нигматуллин Артур•Гоцук Кирилл•Александров Виктор•Масоэро Лукас Габриэль•Рыбчинский Дмитрий•Каккоев Никита•Стоцкий Дмитрий•Шарипов Альберт•Михайлов Ярослав•Яковлев Владислав Геннадьевич•Янсане Момо
14 мая. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).
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