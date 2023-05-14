Сенников считает, что «Крылья Советов» не заслуживают попадания в зону стыков

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников ответил на вопрос, смогут ли «Крылья Советов» избежать стыковых матчей.

«Все зависит от игры «Факел» — «Пари НН». Нижегородцы тоже борются и хотят остаться. По игре мне нравятся «Крылья», они не заслуживают попадания в зону стыков. Нас ждет интересная развязка», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

На данный момент самарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 26 набранных очков за 27 игр. От зоны стыков команду Игоря Осинькина отделяет всего два очка, но у идущих ниже «Факела» (13-е место, 24 очка) и «Пари НН» (14, 23) есть игра в запасе.