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Евсеев: «Бойцовскими качествами команда «Факела» славилась и до меня»

14 Мая 2023 • 21:29 Комментировать
Факел
1:0
Пари НН
окончен

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Пари НН» (1:0).

- Главный вопрос после первой домашней победы «Факела»: был ли фирменный прыжок на стол уже сегодня?

- Я думаю, когда тут стадион построят, тогда будем прыгать. А я знаю, что его строят и построят скоро.

- С вами уже согласовали высоту стола?

- Просто столы на стадионах, которые к чемпионату мира строили, я практически там на каждом из них походил, попрыгал.

- По игре. В первом  тайме фланг Морозова работал хуже, чем фланг Калинина вместе с Брахими. Во втором тайме они активизировались. Это коррективы, которые вы внесли в перерыве?

- Я бы даже сказал, что градус ответственности для двух команд был очень такой… цена ошибки имела очень много, поэтому обе команды упростили игру в первом тайме, мало было розыгрышей. Мы сделали с тренерским штабом корректировки в перерыве, это мы тоже заметили, что фактически все атаки левым флангом проводили. Но мы имели моменты. Если так вспомнить, мы не дали сопернику создать у своих ворот что-то. А в то же время мы ему помогли, когда у нас игрок удалился. Необязательная карточка для нападающего. Наверное, больше от желания.

- По поводу удаления. Сразу после удаления Маркова вы поговорили с Якимовым. Какие изменения вы внесли в игру сразу после удаления?

- Вы знаете, я же тоже тренировал другие команды и в таких ситуациях бывал. В первом тайме удаляли у нас игрока. Тут ничего страшного. Мы перестроились на определенную схему, которая дала положительный исход. Тут не имеет значения, ты играешь 5-3-2 или 5-3-1. Все знают свои действия в той или иной зоне. Понятно то, что с выходом Калинского было, что игрок на фланге, под правую и подача. Мы с этим справились. Да, был эпизод, когда  вратарь ошибся или не ошибся, когда было нарушение или не было, но наш игрок доиграл до конца и выбил мяч из пустых ворот, поэтому тут бойцовскими качествами команда славилась и до меня. Это, наверное, помогло.

- В концовке матча у вас был диалог с мальчиком, который подает мячи. Откройте секрет, о чем вы говорили с ним?

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- Если мяч уходит, мы играем дома в Воронеже, а наш мальчик  очень быстро подает мяч, то тут, наверное, какие-то хитрости должны быть. Это игра в футбол, это игра на результат, все мелочи имеют значение, поэтому подсказал: «Подбеги к своим друзьям, скажи, чтобы мяч потеряли».

- Вячеслав Якимов сделал предложение после матча. Я так понимаю, что это было возможно только в случае победы «Факела». То есть, он игроков попросил перед матчем, что сегодня запланировано и надо побеждать?

- Я вообще не в курсе этой ситуации был заранее. После игры я это услышал и увидел. Можно порадоваться то, что парень, который был в краснодарской школе… на моей памяти это уже второй. Один был Фомин в «Уфе», заиграл в сборной. Сейчас вот надеемся, что Якимов тоже в сборной заиграет.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Вадим Евсеев
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