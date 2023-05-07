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Евсеев: «У нас задача — ещё четыре важных шага»

07 Мая 2023 • 09:46 Комментировать
Факел
...
Пари НН
14.05 19:00

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев после победы над «Ростовом» (2:0) в матче 26-го тура чемпионата России рассказал о задаче воронежской команды на остаток сезона.

Напомним, что на данный момент «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице с 24 набранными очками в своём активе, от спасительной 12-й строчки, которую сейчас занимают «Крылья Советов», подопечных Евсеева отделяет один балл. До конца чемпионата команде из Воронежа осталось провести четыре встречи.

«У нас задача — ещё четыре важных шага», — цитирует Евсеева «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Факел» проведёт 14 мая против «Пари НН». Начало — 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Вадим Евсеев
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ФАКЕЛ ПАРИ НН
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