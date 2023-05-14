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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Акбашев: «Игра была такая немножко нервная, нам нужно было обязательно побеждать»

14 Мая 2023 • 21:16 Комментировать
Факел
1:0
Пари НН
окончен

Лучший футболист матча «Факел» - «Пари НН» (1:0) Роман Акбашев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Сверхэмоциональная игра. Как вы видели ее изнутри? Особенно концовку этой встречи.

- Ну да, игра была такая немножко нервная. Нам нужно было обязательно побеждать. Тем более при своих болельщиках. Как я до этого говорил, нужно выходить из такого положения, в которое мы загнали себя сами. Я рад, я счастлив, что мы победили. Спасибо всем болельщикам, что нас поддерживали в такой важной игре. Я всем благодарен. Спасибо команде за самоотдачу.

- В моменте с пробитием пенальти, Георгий Гонгадзе - штатный пенальтист, теперь пришла ваша очередь. Были ли сомнения и какие-то дополнительные переживания в момент, когда вы этот пенальти пробивали?

- Конечно, были переживания, тем более такая важная игра. Какие-то мысли были, но меня все успокаивали и говорили: «Спокойно. Забьешь, победим обязательно».

- У меня для вас небольшой сюрприз. Сегодня лучшего игрока выбирал Дмитрий Пятибратов.

- Анатоличу большой привет, спасибо, что выбрал меня. Но сегодня вся команда билась. Хочу отметить всю команду, все сегодня молодцы, вся команда заслуженно вся лучшая.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Роман Акбашев
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