Акбашев: «Игра была такая немножко нервная, нам нужно было обязательно побеждать»

Лучший футболист матча «Факел» - «Пари НН» (1:0) Роман Акбашев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Сверхэмоциональная игра. Как вы видели ее изнутри? Особенно концовку этой встречи.

- Ну да, игра была такая немножко нервная. Нам нужно было обязательно побеждать. Тем более при своих болельщиках. Как я до этого говорил, нужно выходить из такого положения, в которое мы загнали себя сами. Я рад, я счастлив, что мы победили. Спасибо всем болельщикам, что нас поддерживали в такой важной игре. Я всем благодарен. Спасибо команде за самоотдачу.

- В моменте с пробитием пенальти, Георгий Гонгадзе - штатный пенальтист, теперь пришла ваша очередь. Были ли сомнения и какие-то дополнительные переживания в момент, когда вы этот пенальти пробивали?

- Конечно, были переживания, тем более такая важная игра. Какие-то мысли были, но меня все успокаивали и говорили: «Спокойно. Забьешь, победим обязательно».

- У меня для вас небольшой сюрприз. Сегодня лучшего игрока выбирал Дмитрий Пятибратов.

- Анатоличу большой привет, спасибо, что выбрал меня. Но сегодня вся команда билась. Хочу отметить всю команду, все сегодня молодцы, вся команда заслуженно вся лучшая.