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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, почему Урунов покинул «Урал» слухи

26 Октября 2022 • 14:55 Комментировать
Сочи
...
Урал
30.10 14:00

Стали известны причины, по которым полузащитник Остон Урунов покинул «Урал». 25 октября екатеринбургский клуб объявил о расторжении трудового договора с хавбеком по обоюдному согласию сторон.

По сведениям «Матч ТВ», причиной ухода Урунова из «шмелей» стал конфликт с наставником команды Виктором Ганчаренко.

Напомним, 21-летний игрок пополнил состав «Урала» в сентябре этого года, перебравшись из «Спартака» на правах свободного агента. За это время он принял участие лишь в трех матчах, в которых не смог записать на свой счет ни одного результативного действия.

Подопечные Ганчаренко занимают 10-е место в РПЛ, набрав 16 очков после 14 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Виктор Ганчаренко Остон Урунов
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