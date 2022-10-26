Стали известны причины, по которым полузащитник Остон Урунов покинул «Урал». 25 октября екатеринбургский клуб объявил о расторжении трудового договора с хавбеком по обоюдному согласию сторон.

По сведениям «Матч ТВ», причиной ухода Урунова из «шмелей» стал конфликт с наставником команды Виктором Ганчаренко.

Напомним, 21-летний игрок пополнил состав «Урала» в сентябре этого года, перебравшись из «Спартака» на правах свободного агента. За это время он принял участие лишь в трех матчах, в которых не смог записать на свой счет ни одного результативного действия.

Подопечные Ганчаренко занимают 10-е место в РПЛ, набрав 16 очков после 14 туров.