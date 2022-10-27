Силкин считает, что уход Федотова сильно сказался на «Сочи»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном увольнении Вадима Гаранина с поста старшего тренера «Сочи».

Напомним, после 14 туров текущего розыгрыша чемпионата России «южане» занимают восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 20 набранных очков. Последние две игры подопечные Гаранина проиграли «Крыльям Советов» и «Зениту» с общим счётом 0:9.

По мнению Силкина, после ухода экс-наставника команды Владимира Федотова в ЦСКА сочинцы потеряли своё лицо. Также специалист считает, что руководству клуба пока не стоит спешить с отставкой Гаранина.

«Я не сторонник того, чтобы тренеров быстро убирали. Постоянства в «Сочи» нет, потому что там текучка кадров, много арендованных футболистов. Если Гаранина пригласили работать главным тренером, значит в нём видели перспективу. Может, что-то не складывается в команде», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Свой следующий «Сочи» проведёт 30 октября против «Урала». Начало — в 14:00 по московскому времени.