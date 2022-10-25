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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов высказался о расторжении контракта Урунова с «Уралом»

25 Октября 2022 • 20:12 Комментировать
Сочи
...
Урал
30.10 14:00

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов прокомментировал уход полузащитника Остона Урунова из «Урала». Ранее сообщалось, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.  

«Последнее, о чем я буду думать — что не так с Уруновым. Так бывает по своим причинам объективным и не очень объективным», — заявил Баженов «Чемпионату».

По мнению функционера, может быть несколько причин такому развитию событий, игрок мог просто снизить к себе требования или у него есть проблемы с психологией, нужно ему задавать эти вопросы.

21-летний Урунов перешел в «Урал» в сентябре из «Спартака» на правах свободного агента. За это время он провел три матча и не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Никита Баженов Остон Урунов
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