Баженов высказался о расторжении контракта Урунова с «Уралом»

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов прокомментировал уход полузащитника Остона Урунова из «Урала». Ранее сообщалось, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

«Последнее, о чем я буду думать — что не так с Уруновым. Так бывает по своим причинам объективным и не очень объективным», — заявил Баженов «Чемпионату».

По мнению функционера, может быть несколько причин такому развитию событий, игрок мог просто снизить к себе требования или у него есть проблемы с психологией, нужно ему задавать эти вопросы.

21-летний Урунов перешел в «Урал» в сентябре из «Спартака» на правах свободного агента. За это время он провел три матча и не отметился результативными действиями.