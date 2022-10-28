«Сочи» поставил ультиматум Гаранину

В одном из клубов Российской премьер-лиги намечается тренерская отставка. Как сообщил посредством своего телеграм-канала инсайдер Иван Карпов, руководство «Сочи» задумалось над увольнением главного тренера Вадима Гаранина. Это может произойти до начала зимы.

Перед 41-летним тренером поставлена задача одержать победы над «Уралом» и «Химками», а также набрать очки во встрече с московским «Спартаком».

По итогам 14 туров Премьер-лиги южане набрали 20 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице. Ближайший матч «Сочи» проведет против екатеринбургского «Урала» 30 октября.