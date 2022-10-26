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В Урале» заявили, что уход Урунова — это не инициатива клуба

26 Октября 2022 • 15:45 Комментировать
Сочи
...
Урал
30.10 14:00

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал расторжение контракта с 21-летним полузащитником Остоном Уруновым.

Ранее сообщалось, что футболист покинул екатеринбургский клуб из-за конфликта с главным тренером команды Виктором Ганчаренко.

По словам Иванова, уход Урунова не был инициативой клуба.

«Так получилось. Может, что-то его не устроило. Может, нас. Договорились – давай расторгнем. Может, времени ему мало давали, не знаю. Это не инициатива клуб. Расстались по-доброму. Неустойка? Никто никому ничего не платил», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Урунов перешёл в «Урал» в начале сентября из московского «Спартака». В общей сложности за команду из Екатеринбурга полузащитник успел провести три матча, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Остон Урунов
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