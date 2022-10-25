Футболисты «Сочи» недовольны Гараниным

Несколько игроков «Сочи» недовольны работой тренера команды Вадима Гаранина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Стоит отметить, что сочинский клуб смог держать лишь одну победу в последних восьми матчах с учетом всех турниров.

«Сочи» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 20 набранных очков после 14-ти туров. В предстоящей встрече южане примут на своем поле «Урал», игра состоится 30 октября, стартовый свисток должен прозвучать в 14:00 по московскому времени.

Напомним, в прошлом сезоне «Сочи» под руководством Владимира Федотова стал обладателем серебряных медалей РПЛ.