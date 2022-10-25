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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Футболисты «Сочи» недовольны Гараниным

25 Октября 2022 • 18:58 Комментировать
Сочи
...
Урал
30.10 14:00

Несколько игроков «Сочи» недовольны работой тренера команды Вадима Гаранина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Стоит отметить, что сочинский клуб смог держать лишь одну победу в последних восьми матчах с учетом всех турниров.

«Сочи» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 20 набранных очков после 14-ти туров. В предстоящей встрече южане примут на своем поле «Урал», игра состоится 30 октября, стартовый свисток должен прозвучать в 14:00 по московскому времени.  

Напомним, в прошлом сезоне «Сочи» под руководством Владимира Федотова стал обладателем серебряных медалей РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Вадим Гаранин
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СОЧИ УРАЛ
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