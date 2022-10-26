Урунов может перейти в узбекский клуб

Бывший полузащитник московского «Спартака», башкирской «Уфы» и екатеринбургского «Урала» Остон Урунов может продолжить свою карьеру в одном из клубов чемпионата Узбекистана. Об этом сообщает Metaratings.

Существует вероятность заключения игроком контракта с наманганским «Навбахором», в составе которого в 2018 году футболист взял бронзу чемпионата страны.

Футбольный путь Остона Урунова в России начался с заключения десятого февраля 2020 года контракта с «Уфой» из столицы Республики Башкортостан.

Спустя полгода, пятого августа, спортсмен перешёл в самый популярный клуб страны – московский «Спартак».

На этой неделе трудовое соглашение с игроком расторгнул екатеринбургский «Урал».