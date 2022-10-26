В «Урале» уверены, что Ганчаренко не покинет клуб

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил вероятность ухода главного тренера команды Виктора Ганчаренко.

Иванов признался, что не опасается за будущее белорусского специалиста в екатеринбургском клубе.

«У меня таких опасений нет. Виктору Михайловичу нравится у нас работать. Но если серьёзные предложения и варианты появятся, мы будем тщательно это обсуждать», — цитирует Иванова Metaratings.

Напомним, Ганчаренко возглавил «Урал» в августе нынешнего года. Под его руководством команда выиграл восемь из 13 проведённых матчей. После 14 туров текущего розыгрыша чемпионата России екатеринбуржцы набрали 16 очков, расположившись на 10-м месте в турнирной таблице.