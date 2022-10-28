Ирисметов считает, что Урунов покинул «Урал» из-за конфликта с Ганчаренко

Бывший игрок сборной Узбекистана Жафар Ирисметов высказался о причинах ухода 21-летнего полузащитника Остона Урунова из «Урала».

Напомним, Урунов покинул екатеринбургский клуб 25 октября, проведя в его составе всего лишь три встречи.

Ирисметов считает, что закрепиться в «Урале» футболисту помешал его непростой характер.

«Я уже говорил, что у него, наверное, характер чуть-чуть тяжёлый. Писали, что конфликт с тренером. Не знаю, правда это или нет, но, зная Остона, могу предположить, что так. Это по его характеру, если ему мало игровой практики дают», — приводит слова Ирисметова Metaratings.

Помимо «Урала», Урунов также выступал за «Уфу» и «Спартак». В настоящий момент полузащитник находится без клуба.