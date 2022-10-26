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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Урале» высказались о будущем Каштанова

26 Октября 2022 • 13:08 Комментировать
Сочи
...
Урал
30.10 14:00

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, интересуются ли другие клубы 26-летним нападающим екатеринбуржцев Алексеем Каштановым.

«Пока к нам никто не обращался, да и разговор с кем-либо сейчас бесполезен, честно говоря. Если обратятся, будем смотреть, выгодно ли это клубу и самому футболисту. Пока у нас никаких разговоров об уходе Каштанова нет», — цитирует Иванова Metaratings.

В текущем сезоне форвард провёл за «Урал» 17 матчей, забив в них пять голов и отдав шесть результативных передач. Действующий контракт Каштанова с клубом из Екатеринбурга рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 300 тысяч евро.

Напомним, Каштанов защищает цвета «Урала» с лета нынешнего года. Ранее он выступал за ульяновскую «Волгу» и московскую «Родину».    

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Алексей Каштанов
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