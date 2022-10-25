В «Урале» высказались о расторжении договора с Уруновым

«Урал» прокомментировал прекращение сотрудничества с полузащитником Остоном Уруновым.

«Это решение принято по взаимному согласию сторон. Игрок уже покинул расположение команды. Желаем ему удачи!» — приводит слова пресс-службы «Урала» портал «Спорт-Экспресс».

21-летний хавбек перешел в «Урал» в начале сентября этого года на правах свободного агента. За это время футболист принял участие лишь в трех матчах во всех турнирах и не смог отметиться результативными действиями.

«Шмели» занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 16 набранных очков за 14 матчей.