Ильин: «Считаю, что сейчас должен был прощён болельщиками»

Форвард «Ахмата» Владимир Ильин поделился впечатлениями от матча с «Факелом» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Самые положительные эмоции, очень хотелось забить, особенно после возвращения. Знаю, что некоторые болельщики затаили на меня небольшую обиду после того, как я отпраздновал гол. Вот я считаю, что сейчас должен был прощен, потому что в эти же ворота забил, и в итоге мы победили. Так что сейчас в самом хорошем расположении духа нахожусь.

- Кстати, на «Ахмат Арене» вы свои последние четыре гола именно туда забили. Стечение обстоятельств, или вам просто удобней туда гонять?

- Стечение обстоятельств, не задумывался.

- Расскажите, насколько «Факел» оказался тяжелым соперником, удивил ли вас он чем-то?

- Да, соперник немного удивил, точнее, мы были готовы, что будет очень бойцовый соперник, он это показал в предыдущей игре, в матче с «Краснодаром» и оттянул очки у них. У нас тоже такая непростая игра сложилась. Слава богу, что победили, добыли очень важные три очка, все очень довольны.