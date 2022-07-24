Талалаев: «До 25-й минуты не было осмысленности, и почему-то проигрывали единоборства»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча с «Факелом» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Игра забудется, а результат останется. Поблагодарил ребят, как ожидалось, игра была очень тяжелой. Немного повлияла травма Садулаева сразу на первых минутах, долго входили в игру. До 25-й минуты не было осмысленности, и почему-то проигрывали единоборства. В перерыве нашли правильные слова, как со «Спартаком», один тайм понравился, а второй - нет. Здесь понравился второй больше, потому что мы в первом только наполовину делали то, чем договорилось. Бывает так, когда выбираешь какую-то тактику или стратегию, поэтому с футболистами будем дорабатывать. Именно если мы имеем какую-то игровую идею, то ее нужно доводить до конца, а именно до голов.

- Сегодня два нападающих после возвращения. Ильин забил первый гол за «Ахмат». Агаларов тоже. Это, наверное, радует?

- Радует. Я поблагодарил руководителей клуба, спортивного директора, потому что в таких матчах я в прошлом году говорил, что не хватает класса в атаке. Сегодня мы тоже могли закончить вничью, но в нужный момент Вова хорош открылся на ближней, Агаларов исполнил свой гол. Я рад, что Гамид начал забивать, но больше бы отметил командные действия и то, что Гамид стал добавлять в оборонительной работе. Но и молодежь потихонечку. Обидно, еще раз надеюсь, что у Лечи ничего серьезного, неприятные травмы с этими наступами. Кости летят. Будем готовиться к «Сочи», следующей игре, спасибо всем.