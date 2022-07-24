Талалаев: «Сегодня у «Факела» на поле будет 11 зверей»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча с «Факелом» в эфире канала «Матч Премьер».

- «Факел» прошёл Первую лигу, у нас неплохие отношения с тренерским штабом, поэтому дружим, общаемся. Команда играет в современный футбол, у них даже похожее построение игры. Но я так понимаю, что в последнее время они хотят больше играть в футбол, а мы постараемся предоставить им такую возможность, посмотрим, как это будет, но самое главное, чтобы мои футболисты избежали недооценки. Я знаю, что сегодня у команды соперника на поле будет 11 зверей, которые будут выгрызать каждый мяч. Нам нужно быть во всеоружии, потому что очень непростой соперник, очень быстрый, мобильный, борющийся, и при этом у него появляется всё больше креатива.

- Соперник непростой, мотивированный, но при этом играет в футбол. Наверное, против такой команды играть приятнее?

- Мы тоже меняемся. С мая месяца не проигрывали игры. Самое главное, чтобы эта уверенность не переросла в самоуверенность. Мы долго разговаривали с футболистами. Я хотел сегодня выпустить более голодных игроков. Но мне понравился первый тайм со «Спартаком», поэтому не стали делать много замен. Я уверен, что сегодня футболисты выйдут и сделают то, что умеют, а в футбол наша команда играть умеет.