Василенко: «Мы не должны пропускать такие лёгкие мячи»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Хорошая игра получилась, такая обоюдоострая. Мы имели моменты, «Ахмат» имел моменты, но «Ахмат» забил и выиграл. По мне, наверное, больше ничейный результат был бы справедлив, но в этом нам надо прибавлять. Мы не должны, на мой взгляд, пропускать такие легкие мячи и реализовывать свое. Но это наш путь, и у нас только знакомство с Премьер-лигой. Есть много работы в этом компоненте, будем продолжать дальше совершенствоваться.