Квеквескири: «Не заслуживали сегодня поражения при хорошей игре»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Я думаю, что мы не заслуживали сегодня поражения при хорошей игре.

- За счет чего сопернику удалось победить?

- За счет наших ошибок, в футболе всё так и происходит, кто не ошибается, тот не проигрывает. К сожалению, мы сегодня допустили две ошибки, из-за которых пропустили голы. Две подачи, одна подача, другая, вот и всё.

- Сегодня много болельщиков из Воронежа приехало. Ощущали ли поддержку?

- Да, спасибо им большое. На каждом матче присутствуют, на следующем матче будет еще больше. Сейчас на домашнем матче вообще будет ажиотаж. Спасибо большое за поддержку, что они всегда приходят и поддерживают нас.