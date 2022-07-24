Василенко: «Хотим совершенствовать то, что мы умеем делать, уже на уровне Премьер-лиги»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- «Ахмат» - сильная организованная команда, и она не первый год это показывала. Наши ожидания? Мы хотим сыграть в футбол, хотим насладиться футболом и показать достойную игру.

- Если брать первые две игры вашей команды против «Ахмата», то есть, стоит ожидать атакующего футбола и от «Факела», и от «Ахмата»?

- Мы где-то схоже играем, потому что «Ахмат» играет в такой агрессивный и вертикальный футбол. В прошлые годы они были в лидерах в плане прессинга и подбора, быстрых атак. Мы то же самое делали в ФНЛ, но сейчас это уже новая история, и мы хотим ее закрепить, совершенствовать то, что мы умеем делать, уже на уровне Премьер-лиги. Я думаю, что будет интересно, но хотим поиграть в футбол.