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Василенко: «Хотим совершенствовать то, что мы умеем делать, уже на уровне Премьер-лиги»

24 Июля 2022 • 20:01 Комментировать
Ахмат
1:1
Факел
перерыв

Главный тренер «Факела» Олег Василенко поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- «Ахмат» - сильная организованная команда, и она не первый год это показывала. Наши  ожидания? Мы хотим сыграть в футбол, хотим насладиться футболом и показать достойную игру.

- Если брать первые две игры вашей команды против «Ахмата», то есть, стоит ожидать атакующего футбола и от «Факела», и от «Ахмата»?

- Мы где-то схоже играем, потому что «Ахмат» играет в такой агрессивный и вертикальный футбол. В прошлые годы они были в лидерах в плане прессинга и подбора, быстрых атак. Мы то же самое делали в ФНЛ, но сейчас это уже новая история, и мы хотим ее закрепить, совершенствовать то, что мы умеем делать, уже на уровне Премьер-лиги. Я думаю, что будет интересно, но хотим поиграть в футбол.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Олег Василенко
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АХМАТ ФАКЕЛ
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окончен Динамо Москва 4:0 Торпедо Москва 0.00 0.00 0.00
Идет 45 минута Ахмат 1:1 Факел 0.00 0.00 0.00
Идет 45 минута Локомотив Москва 1:1 Ростов 0.00 0.00 0.00
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