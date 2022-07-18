Агаларов перечислил звёздных нападающих, на которых ориентируется в своей игре

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов перечислил нападающих, на которых старается ориентироваться в своей игре.

«Левандовски, Суарес времён «Барсы» и Бензема. Карим вообще лучший нападающий мира сейчас», — приводит слова Агаларова Sport24.

Напомним, 15 июля «Ахмат» официально объявил о переходе 22-летнего Агаларова. Форвард заключил с грозненским клубом трёхлетнее соглашение.

По итогам сезона 2021/2022 нападающий стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 19 голов в 29 проведённых матчах.

В 1-м туре нового сезона «Ахмат» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1). Свой следующий матч подопечные Андрея Талалаева проведут 24 июля против воронежского «Факела». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.