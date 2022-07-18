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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агаларов до сих пор не может смириться с вылетом «Уфы» в ФНЛ

18 Июля 2022 • 14:26 Комментировать
Ахмат
...
Факел
24.07 20:00

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов заявил, что до сих пор не может смириться с вылетом «Уфы» во второй дивизион России. Напомним, что форвард защищал цвета башкирского клуба в прошлом сезоне.

«Честно, я до сих пор не могу понять и принять факт, что «Уфа» вылетела в Первую лигу. У меня нет этому никаких объяснений», – цитирует 22-летнего нападающего российское издание Sport 24.

Напомним, что Уфа в конце прошлого сезона играла в стыковых матчах за право сохранение прописки в Российской премьер-лиге. В двухматчевом противостоянии команда по сумме двух встреч уступила со счётом 3:4 «Оренбургу».

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Ахмат Гамид Агаларов
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