Агаларов до сих пор не может смириться с вылетом «Уфы» в ФНЛ

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов заявил, что до сих пор не может смириться с вылетом «Уфы» во второй дивизион России. Напомним, что форвард защищал цвета башкирского клуба в прошлом сезоне.

«Честно, я до сих пор не могу понять и принять факт, что «Уфа» вылетела в Первую лигу. У меня нет этому никаких объяснений», – цитирует 22-летнего нападающего российское издание Sport 24.

Напомним, что Уфа в конце прошлого сезона играла в стыковых матчах за право сохранение прописки в Российской премьер-лиге. В двухматчевом противостоянии команда по сумме двух встреч уступила со счётом 3:4 «Оренбургу».