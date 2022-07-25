Тарханов: «Ахмат» сильнее «Уфы», поэтому у Агаларова будет больше шансов для взятия ворот

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о первом забитом мяче новичка «Ахмата» Гамида Агаларова.

«Агаларов все-таки не прошёл в «Ахмате» подготовку. Как пройдет – еще больше будет играть и забивать. По игре видно, что нет полной готовности», — цитирует слова Тарханова Metaratings.

Эксперт отметил, что в прошлом розыгрыше Российской премьер-лиги Агаларов стал лучшим бомбардиром, в этом году он тоже будет бороться за это звание, ведь партеры в «Ахмате» сильнее, чем у него были в «Уфе», поэтому голевых шансов у нападающего будет возникать больше.

«Ахмат» во втором туре РПЛ победил «Факел» (2:1), решающий гол забил Агаларов.