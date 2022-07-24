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«Факел» повёл, поймав «Ахмат» на контратаке

24 Июля 2022 • 20:42 Комментировать
Ахмат
1:1
Факел
перерыв

В ещё одном матче второго тура Премьер-лиги был открыт счёт. «Ахмат» напоролся на контратаку игроков «Факела», которая стала результативной. Хызыр Аппаев вырвался на «свидание» с голкипером и принял решение откатить мяч в сторону на неприкрытого Максима Максимова, который и поразил ворота соперника. Счёт стал 1:0 в пользу команды Олега Василенко.

Напомним, что в прошлом туре грозненцы упустили победу над «Спартаком» (1:1), а «Факел» не проиграл «Краснодару» (2:2).

Текстовый репортаж   на LiveResult.ru.

 

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Факел Ахмат
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АХМАТ ФАКЕЛ
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Идет 45 минута Ахмат 1:1 Факел
Идет 45 минута Локомотив Москва 1:1 Ростов 2.60 3.45 2.85
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