«Факел» повёл, поймав «Ахмат» на контратаке

В ещё одном матче второго тура Премьер-лиги был открыт счёт. «Ахмат» напоролся на контратаку игроков «Факела», которая стала результативной. Хызыр Аппаев вырвался на «свидание» с голкипером и принял решение откатить мяч в сторону на неприкрытого Максима Максимова, который и поразил ворота соперника. Счёт стал 1:0 в пользу команды Олега Василенко.

Напомним, что в прошлом туре грозненцы упустили победу над «Спартаком» (1:1), а «Факел» не проиграл «Краснодару» (2:2).

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.