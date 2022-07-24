Дебютный гол лучшего бомбардира РПЛ принёс «Ахмату» волевую победу над «Факелом»

«Ахмат» экзаменовал «Факел» в рамках второго тура чемпионата России.

Вот уже второй тур кряду закрывает воронежский «Факел». Неделю назад футболисты Олега Василенко очень достойно отметили возвращение в РПЛ – сыграли вничью 2:2 с «Краснодаром» на его поле, даже могли вырвать победу в концовке. Вояж по югу России для воронежцев продолжился матчем против «Ахмата». Грозненцы в первом туре тоже поделили очки с соперником – «Спартак» спасся в концовке матча благодаря голу Виктора Мозеса.

Но оказывается, что это не «Факел» приехал на экзамен к «Ахмату» а наоборот. У грозненцев вообще проблемы начались быстро – на пятой минуте уже захромал Лечи Садуллаев, чуть позже попросивший замену. А на исходе получаса игры отличная комбинация удалась «Факелу»: Роман Акбашев из центрального круга забросил мяч в свободную зону, Хызыр Аппаев, грамотно избежавший офсайда, выскочил на голкипера, но не пожадничал, выкатив мяч на пустые ворота Максиму Максимову – 1:1. Красиво и результативно.

Моментально «Факел» мог забивать второй гол: Аппаев пробил головой после навеса Альшина, однако Шелия не дал потонуть «Ахмату». Как оказалось, не зря. Партнёры поддержали его порыв и ещё до перерыва счёт сравняли. Тоже получилось красиво: Трошечкин с левого фланга вырезал филигранный навес, а набежавший Ильин головой кивнул в «девятку» - 1:1. И следом уже хозяева могли забивать второй, но Городовой тоже записал на свой счёт классный сейв, парировав удар Харина с пяти метров.

Обмен ударами продолжился и во втором тайме. Первым кольнул «Факел»: Ильнур Альшин с левого фланга низом сыграл к штрафной соперника на Олега Дмитриева, тот выполнил подачу на Максима Максимова, а форвард пробил, казалось, наверняка, но пустил мяч чуть выше ворот. Тот же Альшин продолжил бомбардировку с дальней дистанции – один из его ударов Георги Шелия достал в блестящем прыжке у самой перекладины. В общем, болельщикам не приходилось скучать.

Атаковал больше «Факел», а забили в итоге хозяева. Первым мячом за «Ахмат» отметился Агаларов. После прострела Богосаваца Гамид просчитал отскок от Божина и с рикошетом прошил-таки голкипера – 2:1. Этот удар в итоге и стал решающим. Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ впервые отличился за новую команду и сразу же принёс ей победу. Кажется, «Ахмат» с трансфером не прогадал.