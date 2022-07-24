Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дебютный гол лучшего бомбардира РПЛ принёс «Ахмату» волевую победу над «Факелом»

24 Июля 2022 • 21:54 Комментировать
Ахмат
2:1
Факел
окончен
«Ахмат» экзаменовал «Факел» в рамках второго тура чемпионата России.
Протокол игры  
Ахмат2:1Факел
  27'Максимов Максим (0:1)
(1:1) Ильин Владимир37'  
(2:1) Агаларов Гамид64'  
Шелия ГиоргиТодорович ДаркоСемёнов АндрейЖуравлёв ЮрийБогосавац МирославХарин Евгений 90' (Олейников Иван ( 90') Швец Антон  66'Трошечкин Александр 46' (Агаларов Гамид ( 46') Тимофеев АртёмСадулаев Лечи 8' (Бериша Бернард ( 8'Нижич Зоран 75') Ильин Владимир 74' (Конате Мохамед II ( 74')
Запасные: Уциев РизванКадыров АбубакарТашаев РизванФольмер КириллУмаев ИдрисОпарин Михаил
Городовой АлексейЧеров ВасилийДашаев АсланБожин СергейМагаль Руслан 82' (Шляков Евгений ( 82') Альшин Ильнур 81' (Мастерной Владислав ( 81') Дмитриев Олег 72' (Шаваев Алихан ( 72'  74') Квеквескири Ираклий 72' (Мендель Андрей ( 72') Акбашев Роман  63'Максимов МаксимАппаев Хызыр 79' (Ивахнов Матвей ( 79')
Запасные: Свинов ИльяСуслов КириллСмирнов МихаилМорозов ЕвгенийБрызгалов СергейЧерняков Даниил
24 июля. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

 

Вот уже второй тур кряду закрывает воронежский «Факел». Неделю назад футболисты Олега Василенко очень достойно отметили возвращение в РПЛ – сыграли вничью 2:2 с «Краснодаром» на его поле, даже могли вырвать победу в концовке. Вояж по югу России для воронежцев продолжился матчем против «Ахмата». Грозненцы в первом туре тоже поделили очки с соперником – «Спартак» спасся в концовке матча благодаря голу Виктора Мозеса.

Но оказывается, что это не «Факел» приехал на экзамен к «Ахмату» а наоборот. У грозненцев вообще проблемы начались быстро – на пятой минуте уже захромал Лечи Садуллаев, чуть позже попросивший замену. А на исходе получаса игры отличная комбинация удалась «Факелу»: Роман Акбашев из центрального круга забросил мяч в свободную зону, Хызыр Аппаев, грамотно избежавший офсайда, выскочил на голкипера, но не пожадничал, выкатив мяч на пустые ворота Максиму Максимову – 1:1. Красиво и результативно.

Моментально «Факел» мог забивать второй гол: Аппаев пробил головой после навеса Альшина, однако Шелия не дал потонуть «Ахмату». Как оказалось, не зря. Партнёры поддержали его порыв и ещё до перерыва счёт сравняли. Тоже получилось красиво: Трошечкин с левого фланга вырезал филигранный навес, а набежавший Ильин головой кивнул в «девятку» - 1:1. И следом уже хозяева могли забивать второй, но Городовой тоже записал на свой счёт классный сейв, парировав удар Харина с пяти метров.

Обмен ударами продолжился и во втором тайме. Первым кольнул «Факел»: Ильнур Альшин с левого фланга низом сыграл к штрафной соперника на Олега Дмитриева, тот выполнил подачу на Максима Максимова, а форвард пробил, казалось, наверняка, но пустил мяч чуть выше ворот. Тот же Альшин продолжил бомбардировку с дальней дистанции – один из его ударов Георги Шелия достал в блестящем прыжке у самой перекладины. В общем, болельщикам не приходилось скучать.

Атаковал больше «Факел», а забили в итоге хозяева. Первым мячом за «Ахмат» отметился Агаларов. После прострела Богосаваца Гамид просчитал отскок от Божина и с рикошетом прошил-таки голкипера – 2:1. Этот удар в итоге и стал решающим. Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ впервые отличился за новую команду и сразу же принёс ей победу. Кажется, «Ахмат» с трансфером не прогадал.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Химки 3:0 Пари НН
окончен Динамо Москва 4:0 Торпедо Москва
окончен Ахмат 2:1 Факел
окончен Локомотив Москва 2:2 Ростов 2.60 3.45 2.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Июля
22:26 · Россия. Премьер-лига
Невероятно красивый и важный гол Марадишвили - видео видео
21:52 · Россия. Премьер-лига
Кечинов считает, что у «Спартака» Абаскаля появился характер
21:33 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» уже впереди после дебютного гола Агаларова
21:21 · Россия. Премьер-лига
Президент «Торпедо» уверен, что пенальти в матче с «Динамо» не было
21:15 · Россия. Первая лига
3 гола за 5 минут принесли «Балтике» победу
21:11 · Россия. Премьер-лига
Экс-арбитр Хусаинов — о пенальти в матче «Локомотив» - «Ростов»: Как Сухой вообще туда попал? Это ужас!
21:10 · Россия. Первая лига
Быстрый гол позволил махачкалинскому «Динамо» одержать дебютную победу в Первой лиге
21:06 · Россия. Первая лига
«Арсенал» разгромил «Краснодар-2» в споре за лидерство
21:00 · Россия. Премьер-лига
Как Миранчук забил «Ростову» - видео видео
21:00 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» назвали причину, по которой не продлили контракт с Евгеньевым
20:54 · Россия. Премьер-лига
Как «Динамо» громило «Торпедо» - видео видео
20:50 · Россия. Премьер-лига
Гол Ильина позволил «Ахмату» отыграться в игре с «Факелом»
20:49 · Россия. Премьер-лига
Фомин: Пока только привыкаю к роли капитана «Динамо»
20:46 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» отыгрался благодаря голу с пенальти
20:42 · Россия. Премьер-лига
Фомин: Варела ничего не говорил
Все новости
Рекомендуем