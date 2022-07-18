Агаларов хочет доказать, что 19 голов в прошлом сезоне РПЛ – «не случайность»

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов рассказал о своих целях на сезон в составе новой команды, в которую недавно перебрался из «Уфы» за 3,5 миллиона евро.

«Моя цель – доказать, что 19 голов – не простое везение и случайность. Хочу утвердиться в звании одного из лучших бомбардиров лиги», – приводит слова 22-летнего форварда Sport 24.

Напомним, что в прошлом сезоне Агаларов с 19 голами стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, но несмотря на это его «Уфа» вылетела в Первую лигу, проиграв в стыковых матчах «Оренбургу».

Игрок уже провёл дебютную игру в составе «Ахмата», но не смог отличиться результативными действиями.