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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агаларов хочет доказать, что 19 голов в прошлом сезоне РПЛ – «не случайность»

18 Июля 2022 • 14:44 Комментировать
Ахмат
...
Факел
24.07 20:00

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов рассказал о своих целях на сезон в составе новой команды, в которую недавно перебрался из «Уфы» за 3,5 миллиона евро.

«Моя цель – доказать, что 19 голов – не простое везение и случайность. Хочу утвердиться в звании одного из лучших бомбардиров лиги», – приводит слова 22-летнего форварда Sport 24.

Напомним, что в прошлом сезоне Агаларов с 19 голами стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, но несмотря на это его «Уфа» вылетела в Первую лигу, проиграв в стыковых матчах «Оренбургу».

Игрок уже провёл дебютную игру в составе «Ахмата», но не смог отличиться результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Гамид Агаларов
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