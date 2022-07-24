Талалаев: «Поблагодарил ребят, игра забудется, а результат останется»

Грозненский «Ахмат» одержал первую победу в сезоне, это случилось в матче второго тура российской Премьер-лиги против новичка «Факела». Победа подопечных Андрея Талалаева получилась волевой - они пропустили гол в первом тайме, но затем смогли не только отыграться, но и вырвать победу.

Впрочем, самой игрой наставник «Ахмата» не очень доволен, а вот результатом - более чем.

- Игра забудется, результат останется. Поблагодарил ребят, как и ожидалось, игра была очень тяжелой, - заявил Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ»

В третьем туре российской Премьер-лиги «Ахмат» сыграет в гостях с «Сочи».