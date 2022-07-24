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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Швец: «Вышли немного расслабленными и пропустили гол»

24 Июля 2022 • 23:14 Комментировать
Ахмат
2:1
Факел
окончен

Лучший футболист матча «Ахмат» - «Факел» (2:1) Антон Швец поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- «Факел» - большие молодцы, хорошую работу проделали.

- Какой был план на игру?

- Вы видели всё, главное было выиграть.

- Вообще чем-то «Факел» удивил, или вы ожидали, что именно такая игра будет?

- Мы знали, что это очень бойцовская команда, поэтому он ничем не удивил.

- «Факел» забил первым, и показалось, что это где-то разозлило «Ахмат», и вы быстро достаточно забили ответный мяч и очень активно провели концовку первого тайма. Можно ли сказать, что своим голом «Факел» вас разбудил?

- Да, можно так сказать, может быть, вышли немного, правильно сказать, расслабленными и пропустили гол. Сразу же включились.

- Насколько важно было сегодня одержать победу в психологическом плане?

- Очень важно. После ничьей со «Спартаком», я считаю, очень важная победа и очень важные три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Антон Швец Ахмат
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